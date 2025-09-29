"Orice declarație privind ceea ce s-a întâmplat la Spitalul \"Sf Maria\" va fi făcută după finalizarea raportului Corpului de Control al Prim-ministrului. Până nu vom vedea care sunt concluziile nu ne vom pronunța nici despre partea medicală. Doamna Cătălina Ionescu este astăzi managerul Spitalului \"Sf Maria\", iar ulterior se va întoarce în funcția de manager medical în cadrul acestui spital", a declarat președintele CJ Iași Costel Alexe.

Potrivit sursei citate, propunerea pentru funcția de manager este medicul primar Radu Constantin Luca, care lucrează în această unitate medicală din 2007, când a fost angajat ca rezident, iar din 2014, ca medic specialist.

"E un medic cu experiență în cadrul Spitalului \"Sf Maria\", un om implicat atunci când vine vorba despre activitatea medicală. Sunt convins că în această perioadă va reuși să facă față și provocărilor și, mai ales, să asigure bunul mers al funcționării spitalului. Referințele sunt foarte bune din partea colegilor din spital", a mai spus Alexe.

Consiliul de Administrație al Spitalului pentru copii, dar și al altor unități medicale din subordinea CJ au fost invitat, marți, la discuții, "pentru a nu mai avea astfel de evenimente".

Managerul interimar al Spitalului pentru Copii \"Sf. Maria\" Iași, dr. Cătălina Ionescu, anunța vineri că șase dintre cei nouă copii internați la ATI au decedat începând cu 7 septembrie, ultimele două decese fiind înregistrate în cursul zilei respective.

Toate cele nouă cazuri identificate cu această infecție provin din secția de ATI, din corpul A al unității medicale, care între timp a fost închisă și nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecție cu Serratia.

Conform datelor furnizate de DSP Iași pentru Agerpres, în primul trimestru al acestui an, la Spitalul pentru copii \"Sf. Maria\" Iași au fost raportate 75 de cazuri de infecții nosocomiale de rutină, dintre care 38 la clinica de pediatrie, 9 la Chirurgie și 28 la ATI.

În trimestrul al doilea, la aceeași unitate medicală au fost raportate 87 de infecții nosocomiale de rutină, dintre care 27 la clinica de pediatrie, 21 la Chirurgie și 36 la ATI.

În luna iulie la au fost raportate 26 de infecții nosocomiale de rutină, 17 dintre acestea fiind la ATI, cinci la clinica de pediatrie, patru la clinica de chirurgie.