Ministrul Educației, Ligia Deca, nu este intrigată de lipsa unui număr de 50 de mii de copii la examenul de Bacalaureat 2023 dintre cei care au început școala în urmă cu 12 ani.

Întrebată de presă de ce aproape un sfert dintre copiii care s-au înscris în clasa intâi acum 12 ani nu au mai participat la examenul de Bacalaureat, Ligia Deca a explicat că „nu e o situație neobișnuită”. În același timp, ministrul Educației a anunțat că se va face o anchetă pentru a identifica și cauzele acestui fenomen.

„Este o situație pe care trebuie să o analizăm mai în profunzime. Cu siguranță în fiecare an există un procent de elevi din clasele terminale care aleg să nu dea bacul. Unii pentru că au o altă opțiune pentru viitor, de exemplu examenele de certificare a competențelor la liceele tehnologice, ei obținând o diplomă de calificare ce le permite să intre pe piața muncii. Alții sunt în situația in care nu au situatia incheiata, avem si acum o serie de elevi care au venit din promotiile anterioare, 16 mii de candidati. Nu e un proces neobisnuit. Copiii uneori au nevoie de mai mult timp pentru a finaliza acest parcurs liceal, insa, cu siguranta, așa cum am promis și pentru Evaluarea Națională, vom face o analiza sa vedem care sunt cauzele si acolo unde nu tin de optiunea elevului sa intervenim cu programe nationale de sprijin, social, educațional”, a declarat Ligia Deca, marți, la sediul Guvernului.

Potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Educației, numărul tinerilor care s-au înscris la Bacalaureat 2023 este de peste 130.500. Mai exact, ministerul a anunțat că „s-au înscris pentru susținerea acestor probe în prima sesiune peste 130.500 de candidați (dintre aceștia, peste 16.000 de candidați provin din promoțiile anterioare)”.

Față de numărul anunțat de Ministerul Educației la înscrierea în anul școlar 2022-2023, este o diferența de peste 16.500. Alături de candidații din promoțiile anterioare, rezultă că peste 32.500 de tineri care erau în clasa a XII-a/a XIII-a la începutul anului școlar care tocmai s-a încheiat nu s-au regăsit pe listele de Bacalaureat 2023.