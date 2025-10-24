Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, istoricul Cristian Troncotă a făcut o paralelă între starea de spirit din prezent și o serie de evenimente din trecutul nu foarte îndepărtat.

„Acești indivizi se joacă cu noi, își bat joc de noi, iar populația, care pe zi ce trece începe să flămânzească, nu va mai răbda. Noi avem niște evenimente din astea când poporul, scos la aplauze și tot aplauze, aplauze, până s-au transformat în huiduieli. Istoria, spune Iorga, se repetă cu alți oameni și în alte tipuri”, a afirmat Troncotă.

Troncotă: Bolojan nu e manager. Calcă legea în picioare

Criticile istoricului s-au concentrat și asupra modului în care premierul ar gestiona atribuțiile administrative, în special în contextul scandalului legat de ocuparea unei vile de protocol fără contract cu RAPPS.

„Bolojan a dovedit că este un foarte prost manager sau nu este deloc un manager. El nu se pricepe, pentru că dacă s-ar pricepe la panoul administrativ, primul obiectiv ar fi respectarea legii. Ori el calcă legea în picioare. Practic, nu-l interesează de lege”, a spus Troncotă.

Troncotă: Bolojan are în spate o putere care e pe făraș

În opinia sa, atitudinea sfidătoare a șefului guvernului poate fi pusă pe seama faptului că acesta se bazează pe sprijin extern. „Are în spate o putere care, la ea în țară, este pe făraș. Dacă mâine pică Macron în Franța, poimâine Bolojan este istorie!”