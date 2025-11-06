TEXTUL MOȚIIUNII LUI SORIN GRINDEANU

”Partidul Social Democrat a fost, în ultimele trei decenii, arhitectul stabilităţii româneşti. A fost chemat să redreseze ţara şi să gestioneze crizele, a apărat instituţiile, a dezvoltat economia, a oferit coerenţă şi siguranţă. Un partid nu trăieşte doar din amintirea reuşitelor, ci din puterea de a-şi identifica noi obiective, adaptate prezentului, dar şi orientate spre viitor. România a evoluat constant, în ultimii 35 de ani, iar PSD a ţinut pasul cu această evoluţie”, a arătat Sorin Grindeanu în textul moţiunii sale pentru Congresul partidului, intitulată ”Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună!”.

Social-democraţia viitorului trebuie să fie definită de responsabilitate, echilibru şi empatie. O social-democraţie lucidă, care înţelege globalizarea, dar nu uită de comunităţi. O social-democraţie europeană, care apără munca, dreptatea şi respectul, fără a confunda solidaritatea cu dependenţa sau curajul cu radicalismul. PSD propune o viziune bazată pe echilibru – între stat şi piaţă, între libertate şi protecţie, între naţional şi european, între tradiţie şi inovaţie”, a adăugat Grindeanu, potrivit news.ro..

”PSD trebuie să fie un spaţiu de merit, de competenţă şi de idei. Trebuie să deschidă porţile către generaţiile tinere, către profesionişti, către mediul academic şi către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerţiei cu inspiraţia. (...) România nu trebuie să fie elevul ascultător al Uniunii Europene, ci partenerul lucid care aduce echilibru şi solidaritate”, scrie în document.

Grindeanu susține că PSD trebuie să ”devină în Europa de Est purtătorul de cuvânt al unei noi stângi pragmatice, care înţelege competitivitatea, dar nu abandonează protecţia socială”.

”Într-o Europă dominată de extrema dreaptă şi de radicalisme de stânga, PSD are datoria să reprezinte modelul social-democrat echilibrat, raţional şi constructiv, capabil să aducă la aceeaşi masă sindicatele, mediul de afaceri, mediul academic şi comunităţile locale. România poate deveni un laborator al reconstrucţiei social-democraţiei europene: o ţară care arată că progresul şi solidaritatea nu se exclud, că digitalizarea nu concurează cu tradiţia comunităţilor, şi că statul social poate fi modern fără să fie birocratic.

Moţiunea echipei Grindeanu porneşte de la această convingere: România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile. PSD trebuie să fie centrul moral al acestei reconstrucţii, care păstrează echilibrul între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să devenim.

Suntem un partid perceput ca eficient, dar nu creează emoţie. Românii nu ne contestă competenţa. Ne mulţumim să fim doar partidul care repară, fără să creăm convingeri. (...) Filialele noastre au funcţionat bine ca maşinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice. PSD trebuie să fie redescopere dezbaterea internă. Trebuie să construim o cultură a competiţiei, bazată şi pe idei nu doar pe oameni”, a argumentat el.

Liderul interimar al PSD a admis că este nevoie de o reformă internă

”Numai un partid care are curajul de a-şi recunoaşte greşelile poate merge mai departe cu demnitate. În ultimii douăzeci de ani, am traversat momente de glorie şi de declin. Am câştigat alegeri şi am pierdut din încredere. Deşi am dezvoltat economia, am pierdut elitele urbane. Deşi am guvernat competent, nu ne-am făcut înţeleşi. Deşi în perioada guvernărilor PSD s-au făcut cele mai mari investiţii, rezultatele nu au ajuns să fie cunoscute suficient de bine de oameni. Partidul Social Democrat are nevoie de o reformă consecventă, profundă şi calmă, bazată pe idei şi responsabilitate.

Partidul trebuie să înveţe din nou să vorbească cu românii. Să înlocuiască limbajul de lemn cu un limbaj direct şi empatic. Fiecare lider trebuie să explice politicile publice şi să arate impactul lor concret. PSD trebuie să-şi recapete vocea credibilă a unui partid care nu doar impune, ci mai întâi explică”, se arată în textul moţiunii.

Evaluarea internă a liderilor partidului, pe baza unor indicatori

”Pentru PSD, guvernarea nu este un trofeu electoral, ci o responsabilitate civică. Am fost chemaţi la guvernare nu doar pentru că am câştigat alegeri, ci pentru că am fost singurul partid capabil să ţină ţara în echilibru. Această moştenire ne oferă legitimitate, dar ne şi obligă. Prezenţa la guvernare nu înseamnă doar a administra instituţiile statului, ci şi a păstra încrederea românilor. PSD a fost, de multe ori, rolul de garant al stabilităţii.

Progresul nu se obţine prin austeritate, ci prin înţelepciune şi echitate. Adevărata guvernare este cea care reuşeşte să fie eficientă, dar empatică. Lecţiile alianţelor trecute. În istoria recentă, PSD a fost parte a mai multor coaliţii de guvernare. O alianţă politică nu este blamabilă în principiu, dar devine un risc atunci când oamenii nu înţeleg de ce există şi ce urmăreşte. Coaliţiile trebuie construite pe o viziune de ţară, nu pe o matematică de voturi. Pentru viitor, PSD îşi asumă un set de principii etice şi politice privind participarea la guvernare”, a mai arătat Sorin Grindeanu, enumerând claritatea doctrinară, transparenţa publică.

PSD participă în prezent la o coaliţie guvernamentală, care necesită echilibru, diplomaţie şi perseverenţă. Această colaborare este un act de responsabilitate. Am acceptat să guvernăm împreună pentru a proteja România de instabilitate, fără a renunţa la valorile noastre. Rolul nostru în această coaliţie este protejarea muncii, a familiilor vulnerabile şi asigurarea unui echilibru în dezvoltarea regiunilor. Drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt esenţiale, de aceea nu vom accepta compromisuri împotriva românilor. PSD a fost şi rămâne partidul în care românii au avut încredere atunci când ţara a avut nevoie de echilibru. O guvernare bună nu este cea care adună aplauze, ci cea în urma căreia se obţin rezultate concrete pentru oameni: şcoli reparate, pensii echitabile, spitale funcţionale, fabrici repuse în funcţiune şi familii care aleg să trăiască şi să muncească în România”, a transmis Grindeanu.

Un alt capitol al moţiunii este dedicat reformei statului

”PSD propune o reformă care nu se măsoară în organigrame, ci în calitatea relaţiei dintre stat şi cetăţean. Statul trebuie să fie mai eficient, de aceea PSD propune un stat echilibrat, construit pe patru piloni: 1. Funcţionalitate – instituţii cu atribuţii clare, cu proceduri simple, şi angajaţi competenţi 2. Transparenţă – date puse la dispoziţia publicului, posibilitatea unui control civic real 3. Digitalizare – un acces rapid la informaţii şi proceduri, eliminarea birocraţiei inutile, şi creşterea vitezei de răspuns a autorităţilor 4. Profesionalism – comportament decent şi corect faţă de cetăţeni. PSD susţine o reformă a funcţiei publice bazată pe competenţă, merit şi formare continuă. Trebuie să ducem mai departe depolitizarea reală a poziţiilor tehnice şi formare digitală şi etică pentru toţi angajaţii din sectorul public. Un stat eficient începe cu funcţionari respectaţi şi bine pregătiţi.

PSD va promova un Pact Naţional pentru Descentralizare, care să stabilească clar competenţele între nivelurile administraţiei, reducând suprapunerile şi blocajele birocratice. Statul devine astfel o arhitectură normativă instabilă – un sistem complex, dar incoerent. PSD susţine o verificare sistematică a legislaţiei, prin codificarea domeniilor majore (muncă, sănătate, educaţie, mediu), eliminarea normelor redundante, standardizarea procedurilor administrative şi introducerea testului de impact social pentru orice proiect de lege. Statul român trebuie să treacă de la o atitudine autoritară (statul care cere) la una de parteneriat (statul care serveşte).

În ceea ce priveşte educaţia, PSD afirmă că are o strategie naţională pe 20 de ani, bazată pe cinci direcţii majore de acţiune: reducerea abandonului şcolar şi sprijinul pentru familii, afterschool public şi şcoli de meserii moderne, universităţi competitive şi cercetare finanţată corect, digitalizarea inteligentă a şcolii – progres fără excludere, profesorii – coloana vertebrală a reformei.

”Apartenenţa României la NATO şi la Uniunea Europeană este fundamentul stabilităţii noastre. Cele două nu sunt structuri paralele, ci pilonii complementari ai aceleiaşi garanţii de libertate. România trebuie să rămână un partener credibil şi activ în ambele. Trebuie să ne apărăm propriul teritoriu, dar şi să participăm la apărarea colectivă. În faţa noilor ameninţări, unitatea euroatlantică este o necesitate morală, dar şi un obiectiv realist”, se precizează în moţiunea echipei Grindeanu.

Un capitol separat este intitulat ”împotriva austerităţii”

”Austeritatea loveşte întotdeauna în cei mai vulnerabili: în lucrătorii din servicii publice, în pensionari, în tineri, în comunităţile rurale. Ea suspendă progresul sub pretextul disciplinei şi erodează încrederea în democraţie. România a trăit deja consecinţele acestei politici – scăderea nivelului de trai, emigraţie masivă, slăbirea sistemelor publice. PSD respinge ferm ideea că reducerea cheltuielilor sociale ar fi o formă de modernizare. Un stat nu se eficientizează prin renunţare, ci prin reformă inteligentă. Criza economică din 2008–2010 a fost gestionată în România printr-un program sever de austeritate. Reducerea salariilor, blocarea investiţiilor publice şi creşterea taxelor au avut efectul unui şoc colectiv. Rezultatul a fost o economie dezechilibrată, un stat slăbit şi o societate deprimată. S-au reparat indicatorii, dar s-au frânt destine”, mai scrie în document.

Potrivit moţiunii, ”România trebuie să-şi menţină deficitul sub control, dar nu prin tăieri arbitrare, ci prin prioritizare, digitalizare, combaterea risipei şi o fiscalitate corectă”.

”Principiile propuse de PSD, greu acceptate de partenerii politici în ultimii ani, vor rămâne aceleaşi: impozitare progresivă moderată, care protejează veniturile mici şi medii, eliminarea privilegiilor fiscale nejustificate, combaterea evaziunii mari, prin cooperare interinstituţională, stimularea investiţiilor locale prin politici fiscale regionale şi sprijinirea capitalului românesc prin reinvestirea profitului în economia naţională”, adaugă Grindeanu.

De asemenea, PSD se angajează să menţină şi să extindă: programele de sprijin pentru familii, majorarea treptată a salariului minim, măsuri pentru reducerea sărăciei energetice, reforma sistemului de pensii, pentru echitate între generaţii.

”România echitabilă – este promisiunea noastră comună. Moţiunea «Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună!» propune o direcţie clară: o Românie în care dezvoltarea economică este corelată cu justiţia socială, în care fiecare regiune are şansa de a prospera. România trebuie să fie o ţară cu infrastructuri moderne, o ţară în care munca este protejată, educaţia este respectată, iar demnitatea este un drept şi nu un privilegiu. Într-o Europă care se schimbă, România trebuie să aibă o voce fermă. Iar PSD trebuie să fie acea voce: mereu responsabilă şi matură! Partidul Social Democrat trebuie să rămână cel mai important partid politic din Romania. PSD este partidul care apără românii şi care construieşte o societate corectă. Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se arată în finalul textului moţiunii echipei lui Sorin Grindeanu.