„Da, 100% vom afla atunci când mișcarea suveranistă AUR, principal, va ajunge să dețină puterea în România, în urma, desigur, a votului românilor, și atunci când se va schimba, fie înainte de termen, fie la termen, președintele actual. Înainte de termen înseamnă să se ajungă cumva la alegeri anticipate prezidențiale pentru suspendarea și, respectiv, demiterea președintelui.

Gheorghe Piperea, detalii despre alegerile anulate: „Principalul mincinos este președintele Nicușor Dan”

Sunt foarte multe motive, în momentul de față, pentru suspendare, dar cel mai important este că, așa cum spune Simion, principalul mincinos aici este domnul președinte Dan, care a spus că va face lumină foarte rapid în acest dosar și n-a făcut-o nici până acum, ba mai mult decât atât.

El a comis un gest anti-diplomatic extrem atunci când s-a dus cu dosarul acela de la Parchet ca să-l arate ca fiind proba ingerinței ruse în alegeri. Acel dosar, pentru că, bine știți, în momentul de față este desființat de justiție, ceea ce înseamnă că, retroactiv, gestul pe care l-a făcut domnul președinte să arate acel dosar colegilor săi din Consiliul European a fost mai mult decât anti-diplomatic, a fost o foarte mare greșeală. Așadar, da, trebuie să avem speranța că se va face lumină și se va face acest lucru, dar sub condiția ca AUR să ajungă la guvernare și să dețină și poziția de președinte al României în 2030”, a declarat acesta.

