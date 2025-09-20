Cu puțin timp înainte de alegerile cruciale din Republica Moldova, liderul suveranist a dinamitat narative false lansate împotriva sa.

„A fost promovată ideea că George Simion este dușmanul nu doar a Maiei Sandu, ci și al Republicii Moldova. Nu! Eu m-am luptat în 2018, iar Parlamentul de la București a adoptat atunci o declarație prin care a spus că, oricând cetățenii Republicii Moldova vor cere unirea cu țara mamă, noi o vom accepta. Aceasta este poziția mea ca om politic față de Republica Moldova”, a declarat liderul AUR.

SIMION: Nu suntem dirigintele, nu suntem fratele mai mare, nu suntem bătăușul de la colț

Liderul suvernist a criticat modul în care sunt gestionate fondurile și granturile acordate de statul român autorităților de la Chișinău, susținând că sprijinul real pentru cetățenii basarabeni ar trebui să vină prin unirea celor două state. „Ajutoarele și granturile oferite de România ajută punctual, dar în ansamblu finanțează idei anti-românești și conducători care nu văd viitorul alături de România”, a spus acesta.

George Simion a transmis un mesaj direct cetățenilor Republicii Moldova, asigurându-i că vor fi primiți „acasă” fără condiții, atunci când vor decide acest lucru. „Nu suntem dirigintele, nu suntem fratele mai mare, nu suntem bătăușul de la colț care impune lucruri. Noi vă așteptăm acasă”, a încheiat liderul AUR.

Declarațiile vin într-un context regional tensionat, în care discuțiile despre identitate, apartenență și viitorul Republicii Moldova capătă o tot mai mare greutate politică.