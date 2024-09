Vești triste din lumea sportului. Cornel Dinu a ajuns de urgență la spital. Legenda sportului românesc a fost internat la Spitalul de Urgență Elias din Capitală cu mai multe afecțiuni.

Problemele pentru Cornel Dinu au început în luna aprilie, atunci când acesta a mers la spital pentru o operație la picior. Operația nu a mai avut însă loc din cauză că fostul sportiv s-a îmbolnăvit de COVID-19.

Întors acasă, Cornel Dinua acuza stări de amețeală, iar la un moment dat acesta s-a dezechilibrat și a căzut în casă, lovindu-se puternic la cap.

Contactat de presă, fostul sportiv a declarat, potrivit Fanatik: "Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul…

Mi-am spart capul ieri, la doi centimetri de tâmplă, a țâșnit sângele ca pe front și a trebuit să accept necesitatea spitalizării".

În acest moment, sportivul spune însă că se află în afara oricărui pericol.