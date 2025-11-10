Consilierul premierului, declarații controversate: „Inflația ajută bugetul de stat”

Ionuț Dumitru, consilier prezidențial / Captură video
Declarație scandaloasă din partea consilierului premierului! Guvernul preferă inflația, iar Ionuț Dumitru susține că indicatorul uriaș ajută Executivul să aducă bani la bugetul de stat. Acesta susține că austeritatea nu putea fi evitată din cauza deficitului uriaș și atrage atenția că situația se va înrăutăți în momentul în care se vor pensiona decrețeii.

"Din păcate, în mod cinic, deși sună cinic, inflația ajută bugetul. Faptul că au crescut taxele - TVA, accize - a dus la inflația aceasta mare, de aproape 10%. A mai avut suprapus cu acest impact al taxelor crescute și creșterea prețurilor la energie electrică, începând cu 1 iulie - și am avut o creștere uriașă acolo. Dacă ne uităm pe comunicatul INS, o să vedem, în 62% a fost creșterea din iulie la energia electrică. Ajustarea asta se va întâmpla oricum, că vrem, că nu vrem.

Anii viitori o să ne aducă un șoc suplimentar legat de ieșirea la pensia decrețieilor - după 1967, plus 65 vârsta standard la bărbați, sau 62 vârsta la femei.

Deja începând cu 2008-2029, că sunt și pensionare anticipate cu un an-doi, vom simți șocul acesta foarte profund. Cohorte mari de oameni vor ieși la pensie și, din păcate, din spate vin generații mult mai mici ca mărime", a declarat Ionuț Dumitrescu.