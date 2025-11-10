"Din păcate, în mod cinic, deși sună cinic, inflația ajută bugetul. Faptul că au crescut taxele - TVA, accize - a dus la inflația aceasta mare, de aproape 10%. A mai avut suprapus cu acest impact al taxelor crescute și creșterea prețurilor la energie electrică, începând cu 1 iulie - și am avut o creștere uriașă acolo. Dacă ne uităm pe comunicatul INS, o să vedem, în 62% a fost creșterea din iulie la energia electrică. Ajustarea asta se va întâmpla oricum, că vrem, că nu vrem.

Anii viitori o să ne aducă un șoc suplimentar legat de ieșirea la pensia decrețieilor - după 1967, plus 65 vârsta standard la bărbați, sau 62 vârsta la femei.

Deja începând cu 2008-2029, că sunt și pensionare anticipate cu un an-doi, vom simți șocul acesta foarte profund. Cohorte mari de oameni vor ieși la pensie și, din păcate, din spate vin generații mult mai mici ca mărime", a declarat Ionuț Dumitrescu.