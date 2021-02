Riscul de infectare îi face pe unii dintre părinți să privească întoarcerea elevilor în bănci cu mult scepticism. Unii se tem de boală, alții de lipsa de informații. Între timp, mulți profesori cred că numărul scutirilor va crește în perioada următoare. Așa că unii părinți vor motiva fie că ei au boli care îi pot pune în pericol, fie că cei mici stau cu bunicii, care sunt în categoria de risc. Să nu uităm însă că în privința întoarcerii copiilor la școală, disciplina contează foarte mult. Așa că în loc să speriem elevii, ar trebui să le oferim cele mai bune informații despre regulile pe care să le respecte.

Purtarea măştii, spălarea mâinilor cât se poate de des și folosirea dezinfectantului pentru piele și suprafețe va limita cât se poate de mult răspândirea virusului Sars COV 2. Fiecare copil trebuie să înteleagă de ce face aceste lucruri, să simtă că aparţine acelei comunităţi şi că face un bine atât pentru cei din jur, dar şi pentru a se proteja, spun epidemiologii. Pe de altă parte, dascălii sunt cei responsabili cu triajul copiilor în şcoală. În cazul în care un copil prezintă simptome, responsabilitatea revine cabinetului medical şcolar.

Dincolo de teama de boală, trebuie să ne temem și de lipsa de educație. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu admitea la realitatea Plus că actul educațional a pierdut din calitate în perioada pandemiei. Așa că e nevoie de eforturi pentru a recupera aceste pierderi. Un studiu al OECD arată că fiecare an de școală determină o creștere medie de circa 7,5-10% a veniturilor obținute pe tot parcursul vieții de beneficiarul educației. AM pierdut mult din anul școlar 2020-2021. Așa că este foarte important pentru viitorul tinerilor dar și pentru economie ce vom face de acum înainte. Spor la învățat și mare atenție.

