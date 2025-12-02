Dacă la precedenta prezență în Parlament a premierului s-a iscat un uriaș scandal legat de intervenția brutală a unui responsabil cu ordinea, care i-a ținut la distanță pe jurnaliști, de această dată „premierul sărăciei” a găsit de cuviință să se înconjoare de și mai mulți SPP-iști, pentru a nu răspunde la nicio întrebare.

Bolojan, campion la fuga de presă. Jurnalista Realitatea PLUS, singura care a trecut de gorilele lui Ilie Sărăcie

Bolojan a fost huiduit de angajații Parlamentului imediat ce a intrat pe ușile instituției. Oamenii revoltați continuă să-i ceară demisia.

Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan VIDEO