Bolojan sfidează nemulțumirile românilor. Premierul sărăciei fuge de întrebările presei, protejat de patru SPP-iști – VIDEO

Bolojan nu mai poate ieși în fața românilor fără pază
Ilie Bolojan continuă să-i sfideze pe români, refuzând să răspundă presei care transmite nemulțumirile celor loviți de legile austerității. La intrarea în Parlament, Bolojan a fost huiduit de angajați, iar oamenii revoltați îi cer în continuare demisia.

Dacă la precedenta prezență în Parlament a premierului s-a iscat un uriaș scandal legat de intervenția brutală a unui responsabil cu ordinea, care i-a ținut la distanță pe jurnaliști, de această dată „premierul sărăciei” a găsit de cuviință să se înconjoare de și mai mulți SPP-iști, pentru a nu răspunde la nicio întrebare.

Bolojan, campion la fuga de presă. Jurnalista Realitatea PLUS, singura care a trecut de gorilele lui Ilie Sărăcie

Bolojan a fost huiduit de angajații Parlamentului imediat ce a intrat pe ușile instituției. Oamenii revoltați continuă să-i ceară demisia. 

