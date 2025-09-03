Invitat la "Europa FM", șeful Guvernului a afirmat că la nivelul administrației ar fi nevoie ca 13 mii de angajați să fie puși pe liber, ceea ce reprezintă 10% din totalul numărului de funcționari, nu din cel al posturilor bugetate.

„Făcând o analiză, asta ar însemna o reducere de 10% a personalului din administrația publică locală. Având în vedere că sunt 130.000 de oameni care lucrează în aparatele proprii ale CJ-urilor și primăriilor, aceasta ar fi cifra (13.000 de disponibilizați - N.R.). Consider că dacă s-ar face această reducere s-ar constata că sistemul funcționează cel puțin la fel de bine ca și înainte.”

Chiar dacă a recunoscut că pot fi și unele erori în privința procentului de disponibilizați, Bolojan a precizat că pentru majoritatea primăriilor „calculul care este făcut este în proporție de 90% corect”.

Bolojan a mai afirmat că „orice leu economisit (în urma disponibilizărilor de personal – N.R.) înseamnă bani care se duc în investiții”.