Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg

"Avem razboi in Europa la o scala despre care credeam ca apartine trecutului. Astazi am avut consultari iar tari precum Bulgaria, Cehia, Lituania, Estonia, Slovacia si Romania si-au eprimat punctul de vedere pentru a purta consultari in ceea ce priveste art 4 din Tratatul NATO.

Este un moment grav pentru Europa. Atacurile Rusiei au pus oamenii in pericol. Au folosit arme din mai multe directii. E un atac sangeros planificat in ciuda dezinformarilor clare din ultimele zile. Liderul Rusiei poarta toata responsabilitatea.

NATO condamna agresiunea asupra unui stat suveran si independent, asa cum este Ucraina.

Sustinem suveranitatea Ucrainei si dreptul ei de a se apara. Rusia foloseste forta pentru a rescrie istoria.

Un atac asupra unuia dintre noi este un atac asupra tuturor. Consiliul NATO a decis sa activeze planul de apararare, la cererea militarilor letoni.

In fata mobilizarii masive a Rusiei suntem gata sa activam apararea colectiva in aer, pe mare si pe pamant.

Avem peste 100 de avioane in alerta maxima care ne protejeaza spatiul aerian. Avem peste 120 de nave pe mare.

Apararea comuna si articolul 5 nu pot fiu puse in discutie.

Am cerut intrunirea unui summit al NATO maine. Rusia risca sanctiuni severe impuse de toate organismele internationale.

Kremlinul vrea sa isi largeasca sferele de influenta. Trebuie sa raspundem cu noi masuri si cu o unitate si mai puternica.

Suntem o alianta de 30 de democratii care functioneaza ca una singura. Ne vom proteja oamenii si aliantii.

Democratia va castiga mereu impotriva totalitarismului. Libertatea va castiga mereu impotriva opresiunii".