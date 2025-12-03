Anca Alexandrescu consideră că fostul președinte Klaus Iohannis este responsabil direct pentru anularea alegerilor din decembrie 2024. „Este foarte clar că a fost o influență din afara țării; nu ar fi avut curajul să anuleze alegerile dacă nu aveau acest sprijin. Eu am spus și public, la vremea respectivă, că nu am crezut că vor avea curajul să le anuleze. Însă Klaus Iohannis nu avea nimic de pierdut, pentru că el este principalul autor al anulării alegerilor. De aceea stă acum liniștit acasă și nu-l deranjează nimeni, pentru că a salvat, de fapt, actuala coaliție a răului, care este în continuare la putere. De aici vine și disperarea legată de alegerile de la București”, a declarat Alexandrescu.

Candidata independentă a subliniat că momentul anulării scrutinului a fost pregătit prin manipulări și presiuni externe, iar populația a fost descurajată să iasă în stradă. „Dacă atunci, în decembrie 2024, când tu, eu și dl. Georgescu am spus să nu iasă lumea în stradă, pentru că aveam informații că vor să declare stare de urgență, probabil am fost cu toții supuși unei manipulări”, a explicat ea.

Alexandrescu a adăugat că o mobilizare masivă ar fi putut schimba cursul istoriei politice recente: „Mă gândesc că, dacă atunci ar fi ieșit un milion de oameni în stradă, poate lucrurile arătau altfel, poate chiar și președintele își dădea demisia, împreună cu guvernul.”

De altfel, Anca Alexandrescu este convinsă că o eventuală victorie a sa ar reprezenta un semnal crucial pentru curentul suveranist și ar duce, în foarte scurt timp, la căderea guvernului și a coaliției care îl susține.