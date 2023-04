Rețete de Paști 2023. Dacă nu ți-ai stabilit încă meniul de sărbători, te invităm să arunci un ochi la propunerile noastre.

REȚETE DE PAȘTI - FRIPTURĂ DE MIEL LA CUPTOR FRIPTURĂ DE MIEL LA CUPTOR - Ingrediente Carne de miel, piper, boia dulce de ardei, untdelemn sau untură de porc, sare, 3-4 căței de usturoi, cartofi, salată verde, ceapă. FRIPTURĂ DE MIEL LA CUPTOR - Mod de preparare Carnea, neudată se pârleste la flacăăa, ca să se ardă firele de păr. Osul se sparge cu satârul în 2-3 locuri, că să se poată arde carnea în bucăți, când este friptă. Carnea de miel scade mult la fript; cu osul își va păstra mai bine formă. Bucată de carne se așază într-o tavă sau cratiță potrivită cu mărimea ei pentru a nu rămîne loc liber în jur (altfel se va arde sosul), se presară cu un vârf de cuțit de piper și un vârf de cuțit de boia dulce de ardei (care se întinde cu mînă la suprafață), că să se rumeneasca frumos, apoi se unge bine cu untură de porc sau cu untdelemn. Tava se introduce în cuptorul bine încins, unde se lasă circa 20 minute, până când se rumenește puțîn; apoi se presară cu puțînă sare fină și în cratiță se adaugă 3-4 linguri de apă. Din când în când, carnea se întoarce, că să se rumeneasca uniform, stropindu-se de fiecare dată cu sosul din tavă, care se completează cu apă cât este necesar că să nu se ardă. După ce s-a rumenit puțîn, carnea se acoperă, că să rămână mai suculentă. Se frige în circa o ora și jumătate. Când este gata, se pun în sos 3-4 căței de usturoi, tăiați în felii și cu acest sos se stropește bine friptură; astfel, usturoiul aromeaza mai intens. Se servește cu salată de cartofi preparată cu ceapă, cu salată verde, cu cartofi prăjiți etc. Cartofii se pot prăji chiar în grăsimea în care s-a fript carnea. REȚETE DE PAȘTI - FRIGĂRUI MARINATE DE MIEL FRIGĂRUI MARINATE DE MIEL - Ingrediente 1 kg carne macră de miel, 12 ciuperci de cultură, 4 cepe mici, 4 roșii țări, sare, piper după gust. Pentru sos ai nevoie de: 1/2 ceașcă miere, 1/2 ceașcă suc lămâie, 4 lingurițe apă călduță, 1 linguriță unt topit, 1 fir de mentă proaspătă sau 1lingura mentă uscată. FRIGĂRUI MARINATE DE MIEL - Mod de preparare Tăi carnea în cuburi de 3/3 cm. Speli ciupercile și le tăi jumătăți. Roșiile le tăi în 6. Pui apoi bucățile de carne, ciupercile și cepele tăiate felii în sosul de miere, mentă și lămâie și le lași 20 de minute, la marinat. Aranjezi frigăruile astfel: un cub de carne, 1 felie de roșie, 1 cub de carne, 1 jumătate de ciupercă, 1 cub de carne, 1 felie ceapă. Alternezi până când umpli frigăruia, apoi o treci prin sos. Din cantitățile date formezi 6 frigărui. Le așezi pe grătar și le stropești cu sos. Sosul se pregătește astfel: amesteci mierea cu sucul de lămâie și apă și le încălzești la foc mic. Adaugi apoi mentă tocată, untul și amesteci bine.

REȚETE DE PAȘTI - DROBUL DE MIEL

De pe masă de Paști nu poate lipsi un drob de miel. În unele familii, există o rețetă păstrată cu sfințenie din moș-strămoși, trecută de la o generație la alta.

Dacă nu ai o astfel de rețeta de drob de miel, poți să-ți construiești propria tradiție. Ai aici 8 rețete delicioase de drob de miel care să te inspire. Alege una dintre ele și fă-o rețeta de drob de miel tradițională a familiei tale.

DROB DE MIEL - Ingrediente

organele de la un miel,

5-7 fire de ceapă verde,

4 fire de usturoi verde,

3-4 ouă,

1 legătură de pătrunjel,

1 legătură mărar,

1 prapure sau pesmet,

sare și piper,

2-3 ouă fierte, țări (opțional).

DROB DE MIEL - Mod de preparare

Se spală bine organele în apă rece. Se taie în bucăți de 3-5 cm, se curată de pielițe, cheaguri de sânge etc. Se lasă 10-15 minute în 3 părți apă și 1 parte oțet să iasă orice eventual miros. Se pun la fiert în apă rece (fără sare). Se ia spumă și se fierb circa 20-30 de minute.

Se aruncă apă.

Se lasă să se răcească puțîn (cât să le puteți lua cu mâna). Se dau organele fierte prin mașînă de tocat laolaltă cu toate ingredientele (fără ouă). Se gustă de sare și piper. Se pun ouăle bătute cu furculița și se amestecă bine. Arată că o pastă închegată, nu mai este sfărâmicioasa. Dacă cumva mai este sfărâmicioasa se poate pune smântână, 2-3 linguri sau, de ce nu, încă un ou.

Dacă nu aveți prapure se unge tava cu ulei și se tapetează cu pesmet. Prapurele se spală în câteva ape.

Dacă vi se pare prea multă grăsime puteți s-o înlăturați cu un cuțit sau pur și simplu cu mâna. Se pune prapurele pe fundul tăvii cu marginile în afară, se pune carnea, iar cu prapurele rămas în afară se acoperă.

Se dă la cuptor aproximativ 50 de minute până se rumenește frumos, în cuptorul preîncălzit la 350°F. Se lasă să se răcească și apoi se scoate din tavă. Se păstrează în frigider învelit în folie de plastic.

REȚETE DE PAȘTI - DROBUL DE PORC

DROBUL DE PORC - Ingrediente

măruntaie de porc – inimi , rinichi , un ficat mare, un plămân ,2 cepe uscate, 3 cepe verzi, 2 legături usturoi verde

7 ouă crude

4 ouă fierte

1 ou pentru uns deasupra

sare

piper

mărar

pătrunjel

DROBUL DE PORC - Mod de preparare

Măruntaiele se curată și se spală bine, în special rinichii, apoi se pun la fiert într-un vas mai mare cu apă și sare.Se spumuieste când este cazul. Ficatul se pune mai târziu pentru că se fierbe mult mai repede decât celelalte.

După ce au fiert se lasă la răcit, după care se dau prin mașînă de tocat carne cu sită mai mare, împreună cu grăsimea de porc, ceapă verde, usturoiul verde și 2-3 felii de pâine înmuiate în zeamă în care au fiert măruntaiele. Ceapă uscată se taie cubulețe și se călește în ulei, apoi se lasă la răcit, după care se adaugă în compoziția de drob împreună cu ouăle bătute bine, sarea, piperul, verdeață tocată mărunt și puțînă zeamă de la fiertură de măruntaie.

Se amestecă bine compoziția, se unge o tavă de chec cu ulei, se toarnă jumătate din compozite, în mijloc se pun ouăle fierte .se acoperă cu restul compoziție Se da la cuptor și când începe să se rumeneasca , se scoate și se unge cu un ou bătut .Se da în continuare la cuptor până se rumenește bine.

REȚETE DE PAȘTI - DROBUL DE PUI

DROBUL DE PUI - Ingrediente

700 gr piept de pui

2 ouă

1 morcov

1/2 ardei gras roșu

2 fire ceapă verde

1 leg. pătrunjel

100 gr boabe porumb

sare, piper, cimbru

DROBUL DE PUI - Mod de preparare

Pieptul de pui a fost spălat și scurs bine de apă după care l-am tocat la robot.Legumele au fost și ele spălate după care au fost tocate mărunt sau în cubulețe după preferință fiecăruia.

Într-un bol am adăugat carnea peste care am pus ouăle amestecăm ușor cu furculița adăugăm ardeiul,morcovul și ceapă codimentam cu sare, piper eu am adăugat și puțîn cimbru ,boabele de porumb au fost scurse de zeamă și adăugate în compoziție spre final adăugăm și pătrunjelul tocat fine și le amestecăm până se vor încorpora toate ingredientele.

Ungem o formă de chec sau dacă doriți puteți pune și hârtie de copt,cuptorul a fost încins turnam compoziția în tavă o întindem să fie uniformă și o dăm la cuptor pentru30-35 minute la foc potrivit.

REȚETE DE PAȘTI - RULADA DE SPANAC RULADA DE SPANAC - Ingrediente 300 gr spanac

300 gr crema brânză

2 linguri margarină

3 oua

1 praf copt

4 linguri faină

1 ardei gras roșu RULADA DE SPANAC - Mod de preparare Se bat albușurile spumă cu un praf de sare apoi se adaugă spanacul (eu am pus congelat, dacă aveți proaspăt trebuie fiert în prealabil) și gălbenușurile. Se adaugă făînă și praful de copt, se amestecă bine și se toarnă conținutul într-o tavă tapetata cu hârtie de copt (dimensiuni tavă 32*35). Se coace la foc mediu aproximativ 30 minute. Nu trebuie să se rumeneasca, se verifică cu o scobitoare pentru a vedea dacă s-a copt. Se răstoarnă cu grijă pe o altă foaie de copt cu făță în jos. Se rulează în hârtie și se lasă să se răcească așa. Între timp se prepară crema: se freacă margarină cu crema de brânză, apoi se adaugă ardeii tăiați mărunt. Eu am avut de la congelator. După ce s-a răcorit, se întinde iar foaia și se unge cu crema de brânză. Se rulează din nou în hârtie și se da la rece cel puțîn o ora. După ce s-a răcit se taie felii cu ajutorul unui cuțit foarte bine ascuțit.