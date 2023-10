ÎN CE CONSTĂ TESTUL APEI

Punem o cantitate mică de făină într-un pahar și adaugăm apă. Făina de calitate superioară va forma un aluat elastic și omogen, indicând un conținut optim de gluten. În plus, făină de calitate este albă strălucitoare și are un miros proaspăt de grâu. Dacă, din contră, aceasta arenuanțe de galben sau miros înțepător, sunt semne de râncezire sau mucegăire.

Freacă o mică cantitate de făină între degete. Dacă este de bună calitate, veși avea o senzație de catifelare și u se va lipp de degentre.

Pe de altă parte, un element de care trebuie să ținem cont este alegerea făinii în funcție de ceea ce vrme să preparăm. Pentru asta sunt șirurile de cifre de pe pachie: 000, 480, 550 și 650. Faina 000 este mai fina, iar 650 este mai brută și cu mai mult gluten.

O clasificare simpla pentru tipurile de faina in functie de produsele pentru care sunt destinate arata asa:

– Faina 000 – excelenta pentru aluaturi pufoase si usoare de patiserie

– Faina 480 (sau 450) – faina fina, folosita tot in patiserie

– Faina 550 – faina mai dura decat primele doua, buna pentru aproape orice aluat: de la cele de prajituri, biscuiti, briose, pana la cele de paine si chiar si in produse de patiserie cum sunt aluaturile de tarte, foi de placinta, croissante.

– Faina 650 – pentru ca are un continut mai mare de gluten este ideala pentru aluaturi elastice care au nevoie de dospire: paine, pizza, focaccia.