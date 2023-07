Pe 14 iulie, Soarele a emanat o așa-numită ejecție coronală de masă - ECM (un jet de particule încărcate electric și care au temperaturi uriașe, ce circa 20 de milioane de grade Celsius) în paralel cu o erupție întunecată (o masă de plasmă neobișnuit de rece, care prin contrast arată ca un val ), potrivit Spaceweather.com.



O zi mai târziu, o nouă ejecție, mult mai rapidă, a pornit spre Terra, iar simulările astronomilor descriu un fenomen spectaculos de CANIBALISM: Al doilea nor de particule îl va ajunge din urmă pe primul și-l va înghiți. Acest nor canibal de materie solară are o mare probabilitate să lovească Pământul pe 18 iulie.



„ECM-urile pot provoca furtuni geomagnetice în atmosfera Pământului”, a declarat Stephanie Yardley, expert în meteorologie spațială la University College London, U.K. pentru Live Science.

„Aceștia produc curenți induși de sol care degradează rețelele electriceâ și pot afecta, de asemenea, acuratețea sistemelor de navigație prin satelit GPS și GNSS”.

Și Institutul Fedorov de Geofizică Aplicată din Moscova a anunțat că aceste erupții ar putea avea efecte negative asupra sateliților și echipamentelor de comunicații. De exemplu, în 2022, o furtună geomagnetică declanșată de o mare explozie de radiații de la soare a doborât 40 de sateliți SpaceX, care tocmai fuseseră lansați.