Simona Halep și-a anunțat obiectivul pentru 2020: "A început să îmi placă"

"Mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am probleme. Am avut şansa să mă antrenez corespunzător înaintea începerii sezonului. Am muncit din greu şi mă simt mult mai bine decât la începutul anului recut.

Acum, trebuie doar să joc şi să vedem cum decurge. Sunt încântată să fiu aici şi sunt pregătită pentru meciul de simplu de mâine (n.r. - marţi). Nu e niciodată uşor, dar sunt gata pentru bătălii dificile în acest an. Fiind primul turneu, sunt conştientă că va fi puţin mai greu, dar la fel este pentru toată lumea", a spus Halep, preluată de Mediafax,

Simona Halep a adăugat: "Nu sunt foarte relaxată, să fiu sinceră. Sunt puţin stresată pentru că am muncit foarte mult în cantonament. Am venit în Adelaide cu 10 zile înainte, iar acesta este un lucru benefic. Pot spune că am şi eu aşteptări mai mari de la mine acum, simt presiunea. Darren (n.r. - Cahill) mi-a spus că pregătirea făcută nu este doar pentru luna aceasta, ci pentru întregul an. Trebuie să joc deoarece am nevoie de meciuri, iar apoi să mă detensionez, aşa cum am făcut în ultimii doi ani".