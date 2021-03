În aceste condiții, Alex se ferește să tragă concluzii în ceea ce privește incidentul în care a fost implicat săptămâna trecută unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Gigi Becali.

„Tocmai pentru că am fost în aceeași situație, eu nu o să comentez niciodată viața privată a unui jucător. Eu nu am carnet de conducere, nu am dat niciodată, nu m-am urcat niciodată la volan! Dacă e nevoie mă conduce soția. De obicei vin cu Uber-ul”, a povestit Bourceanu, pentru Pro Sport.

