Mihai Leu, nevoit să ceară bani familiei pentru a-și hrăni copilul

„Nu mai aveam bani nici de mâncare pentru Marco. Marco era mic, avea, nu știu, un an sau doi. Și nu aveam nici bani să-i cumpărăm mâncare. Mi-a dat bunicul meu o mie de euro. Dar de fiecare dată, știi, am avut așa puterea împreună, am și rămas foarte uniți. Adică ți-am spus, niciodată nu s-a pus problema, nu știu, să-mi reproșeze ce ai făcut sau... Nu, am strâns din dinți și am mers în continuare împreună.”, spunea marele campion - Mihai Leu.