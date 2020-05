Mărturia sfâșietoare a iubitei fotbalistului care s-a sinucis: "Am auzit o împușcătură și..."

Ivana Stanic, iubita fotbalistului sarb care s-a sinucis vinerea trecuta a povestit in presa ce s-a intamplat in ziua dinaintea gestului ingrozitor.

„A băut ceva mai mult cu o zi înainte de sinucidere și am avut deja o presimțire că s-ar putea întâmpla ceva, așa că l-am calmat imediat și l-am trimis la culcare. Când ne-am trezit, a luat o altă băutură. Am discutat toată ziua, iar seara i-am spus să vină cu mine la concert.

Am strigat la el când l-am văzut ţinând o armă, dar nu a vrut să o lase. Mi-a spus să plec şi să-l las în pace să bea. M-am dus până la baie şi am auzit împuşcătura. Am sunat la Urgenţe, dar nu s-a mai putut face nimic”, a povestit Ivana pentru cotidianul Telegraf.