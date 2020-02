Ilie Barbulescu - Primul fotbalist care a atins Cupa Campionilor a murit. Ce cariera a avut

Câștigător al Cupei Campionilor cu Steaua, în 1986, Ilie Bărbulescu a încetat din viață la 62 de ani.

Se pare că fostul mare fotbalist a decedat în somn, noaptea trecută, în urma unui infarct, în locuința sa din Pitești. O anchetă este în curs de desfășurare, scrie realitateasportiva.net.

Ilie Bărbulescu este primul fotbalist român care a pus mâna pe Cupa Campionilor, în noaptea în care Steaua a câştigat Cupa Camionilor Europeni. Bărbulescu a jucat ca fundaş sau mijlocaş lateral la Steaua.

"În momentul în care a apărat Duckadam şi ultima lovitură de la 11 metri eram cel mai apropiat de trofeul mult râvnit. Şi de bucurie m-am repezit primul spre el", povestea, Ilie Bărbulescu, în urmă cu câţiva ani, pentru presa.

Ilie Barbulescu si-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale de fotbalist la FC Arges intre anii 1974 si 1982 dar si in sezonul dintre 1987 si 1988. El a ajuns chiar si la Nationala Romaniei, fiind selectionat insa de doar 5 ori pentru prima reprezentativa, dar de mai multe ori pentru selectionatele de tineret, juniori si chiar si cea olimpica.

Apogeul carierei sale a fost cu siguranta experienta de la Steaua atunci cand Ilie Barbulescu a pus mana pe Cupa Campionilor in 1986. Postul pe care juca el era cel de fundas stanga. Printre altele, fotbalistul Ilie Barbulescu a mai jucat si in SuperCupa Europei si a prins chiar si finala Cupei Intercontinentale ce s-a disputat in Tokyo.

Bărbulescu a jucat pentru FC Argeș, Olt Scornicești, Petrolul, Steaua, CS Mioveni și Callatis Mangalia.

A făcut parte din echipa care a cucerit ultimul titlu cu FC Argeș, în anul 1979.