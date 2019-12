Gigi Becali vrea să renunţe la cetăţenia română după ce a fost acuzat de spălare de bani

Patronul FCSB-ului se consideră neîndreptăţit şi spune că vrea să facă acest pas, în opinia sa, autorităţile române punându-l sub acuzare fără nici un motiv: ”Am făcut 0, nimic, şi procurorul mă acuză de spălare de bani. Îmi iau cetăţenie în altă ţară. Îmi iau doar drept de şedere în România. Chiar dacă nu faci nimic, nu scapi de ăştia. Sunt ca râia. Aici doar stau. Atât. Eu am donat 60 de milioane, am ajutat oameni cu dizabilităţi, copii, am luat vaccinuri. Când speli bani, îţi rămâne şi ţie ceva. Mie ce mi-a rămas? Am cumpărat aparatură la spitale de stat, milioane de euro. Am dat 45 de milioane donaţii. Mai sunt acuzat că am schimbat lei în euro şi i-am pus în alt cont. Cică am spălat bani. Nu poţi să pui lei cu euro în acelaşi cont. Banca mută banii. Vă daţi seama în ce ţară trăim? Procurorul nu e bătut în cap, dar are atâta răutate încât are mintea întunecată. O să-l pun eu la punct. Dacă nu pot să-l pun la punct, plec din ţara asta. Minciunile şi mizeriile pe care le-a scris în ordonanţa asta... Am vrut să fac o conferinţă de presă, dar mai stau. Nimeni altcineva nu e acuzat de spălare de bani, iar eu care am dat donaţii am spălat banii”, a declarat Gigi Becali, potrivit Sport.ro.

În luna noiembrie, atât finanţatorul FCSB-ului cât şi nepotul acestuia, Vasile Geambazi, au fost acuzaţi de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru spălare de bani.