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Sport· 1 min citire

Fotbalistul lui FCSB pleacă la clubul din Superliga. Mihai Stoica a făcut anunțul: „Ne-am înțeles cu ei”

FCSB (foto: profimedia)

FCSB (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:33

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a confirmat că fundașul dreapta Ionuț Cercel va evolua sub formă de împrumut la Farul Constanța în sezonul următor, după un an dificil la campioana României, marcat de accidentări și timp de joc limitat.

„Cercel va merge la Farul împrumut un an, ne-am înțeles cu ei.”, a transmis Mihai Stoica la un post TV.

Cele două cluburi au ajuns rapid la un acord, iar tânărul apărător se va întoarce astfel la echipa care l-a format și l-a lansat în fotbalul profesionist, sub comanda lui Gică Hagi.

Cercel, un sezon sub așteptări la FCSB

Cercel sosise la FCSB în februarie 2025, după ce Gigi Becali plătise 900.000 de euro către Farul, din care 500.000 de euro reprezenta suma de transfer propriu-zisă, iar restul provenea din clauze contractuale activate.

La debutul sezonului recent încheiat, tânărul era văzut drept soluția principală pentru regula under 21, însă accidentările l-au limitat la doar 11 apariții.

În total, Cercel numără 14 meciuri pentru FCSB și 14 pentru Farul, echipa care l-a consacrat. Cotat la 450.000 de euro pe piața transferurilor, apărătorul mai are contract cu formația din Bulevardul Ghencea până în 2030.

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