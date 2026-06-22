Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Fotbalistul lui FCSB pleacă la clubul din Superliga. Mihai Stoica a făcut anunțul: „Ne-am înțeles cu ei”
FCSB (foto: profimedia)
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a confirmat că fundașul dreapta Ionuț Cercel va evolua sub formă de împrumut la Farul Constanța în sezonul următor, după un an dificil la campioana României, marcat de accidentări și timp de joc limitat.
Citește și
- 09:31Prima victorie a Egiptului la Cupa Mondială
- 15:35Alexandru Băluță a semnat cu echipa din Liga 2. Salariul pe care îl va încasa
- 09:33Germania, calificată în șaisprezecimi la Mondial după ce a întors scorul contra Coastei de Fildeș
- 15:45Irina Begu s-a calificat în turul doi al calificărilor de la Bad Homburg după o victorie categorică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News