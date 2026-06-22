Fotbalistul lui FCSB pleacă la clubul din Superliga. Mihai Stoica a făcut anunțul: „Ne-am înțeles cu ei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:33

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a confirmat că fundașul dreapta Ionuț Cercel va evolua sub formă de împrumut la Farul Constanța în sezonul următor, după un an dificil la campioana României, marcat de accidentări și timp de joc limitat.

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