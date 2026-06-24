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Echipele calificate în șaisprezecimi după etapa a doua la Cupa Mondială. Cinci naționale, eliminate

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:04

Etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar tabloul calificărilor începe să se contureze. Șapte echipe și-au asigurat deja locul în optimile de finală, în timp ce cinci naționale și-au încheiat aventura în competiție.

Echipe calificate în optimi

Mexic a fost prima echipă care a bifat calificarea, terminând pe primul loc în Grupa A. În Grupa D, SUA a dominat și s-a impus tot de pe prima poziție, în timp ce Germania a făcut același lucru în Grupa E. Franța și Norvegia au reușit ambele să avanseze din Grupa I, iar Argentina a câștigat Grupa J. Columbia completează lista, calificându-se din Grupa K.

Echipe eliminate

Cinci naționale și-au luat rămas-bun de la turneu după doar două etape. Haiti (Grupa C), Turcia (Grupa D), Tunisia (Grupa F), Iordania (Grupa J) și Panama (Grupa L) nu mai au șanse matematice de calificare și sunt oficial în afara competiției.

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