Chiar dacă acum este o persoană cunoscută și apreciată, trecutul său este unul deosebit. David Popovici nu a avut o copilărie așa cum ne-am imagina.

„Nu mi-am dorit niciodată jucării, mașini sau jocuri video: a fost suficient să mă lași să mă joc cu pietre, bețe și orice am găsit în parcuri și grădini pentru a mă face fericit. De exemplu, mi-a plăcut să mă joc cu gândaci”, a declarat David Popovici, pentru Steaua TV, citat de realitateasportiva.net.

„Mama mai râde și acum cu prietenii mei că mâncam de pe jos, aduceam gândaci prin casă, răsturnam gunoiul și mâncam din el, mă cățăram toată ziua prin copaci, mă jucam cu bețe și pietre. A fost interesant”, a mai adăugat tânărul sportiv, pentru sursa menționată.

David Popovici a reuşit o nouă cursă senzaţională la Campionatul Mondial de națație de la Budapesta. El s-a calificat în finală la 100 m cu cel mai bun timp, 47,13, stabilind un nou record mondial de juniori.

„De ce să ne oprim aici dacă ne-a mers așa de bine? De ce să nu continuăm și să vedem care este adevăratul potențial, cel puțin zilele acestea? Nu m-a consumat foarte mult proba de luni, am avut o noapte ceva mai grea, de la oboseală, entuziasm.

Am dormit mai greu, a trebuit să mă trezesc devreme, având în vedere că a fost a doua probă de dimineață, însă m-am descurcat, m-am mobilizat și mâine urmează ultima mea probă din concurs.

Dimineață m-am reconectat simplu, m-am spălat pe față și am tras draperia pentru că aș mai fi dormit două-trei ore. Am avut mare grijă cu medalia, am primit și o cutie, nu-mi venea să o pun în buzunar sau la gât.

Nu-mi place să mă plimb cu medaliile de gât, nu mi-a plăcut niciodată, iar acum e în siguranță, gata să fie expusă pe undeva, prin cameră, chiar dacă încă nu am nimic expus. Reprezintă dovada că sportul românesc poate aduce un campion mondial și la înot”, a spus David Popovici, potrivit Sport.ro.

Finala la 100 m va avea loc miercuri, 22 iunie, de la ora 19:22, ora României.