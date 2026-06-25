David Popovici, în audienţă la Papa Leon. ”Sportul este medicament pentru trup şi spirit”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 16:12

Papa Leon al XIV-lea i-a primit joi, în Sala Clementină a Palatului Apostolic, pe membrii Federației Italiene de Natație și pe sportivii participanți la cea de-a 62-a ediție a Trofeului „Sette Colli”. Printre cei prezenți la audiența pontificală s-a aflat și multiplul campion român David Popovici.

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