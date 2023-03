"Transportăm cele mai grave cazuri medicale - boli rare, boli genetice, afecţiuni oncologice, renale, pulmonare, neurologice, malformaţii cardiace complexe. Nu am refuzat niciun caz care a ajuns la noi", a declarat fondatoarea Asociaţiei Blondie, Adelina Toncean, la Reallitatea Plus.

"Am parcurs 400.000 de km si ne place să spunem că dacă i-am fi făcut toți odată am fi ajuns pana la Lună și am fi inconjurat Pământul de 10 ori."



În Italia au fost transferați doi micuți cu probleme de sănătate, pentru că în România nu există soluții salvatoare. Medeea, în vârstă de 7 ani și Patrik, de doar 2 luni, au primit șansa de a beneficia de tratamentul medicilor din Milano.





Asociația este susținută de cei mai buni medici, pregătiți să se ocupe de cele mai grave cazuri medicale, iar cei doi micuți vor avea parte de tratamente revoluționare, care le dau speranța la o viață normală.





În România s-au întors alți doi copii care au fost tratați și operați de medicii italieni. Matei a suferit o operație pe cord deschis în străinătate, pentru că în România timpul de așteptare ar fi fost mult prea lung.





Costul unui zbor medical de rutină este între 20.000-30.000 euro,poate ajunge chiar la 50.000 de euro. De trei ani, cu ajutorul românilor cu inimă mare, Asociația Blondie susține aceste costuri pentru cei care nu și le permit.

"Blondie a fost salvarea noastră în pandemie. Când toate liniile aeriene erau închise, noi am făcut transporturi cu Blondie. Altfel, nu s-au mai putut face. La început părea că a fost ceva intermitent, o întâmplare, dar apoi, când am văzut că s-au împlinit o sută de zboruri, 144 chiar, şi când am numărat câţi copii au fost transportaţi, mi-am dat seama ce lucru extraordinar face Blondie. De fapt, Blondie a fost salvarea acestor copii! Sunt puţini care înţeleg lucrul ăsta!", spune dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei de terapie intensivă nou-născuţi de la Spitalul "Marie Curie".

Ambulanţa aeriană preia bolnavi în stare critică şi îi transportă de urgenţă către spitalul pregătit să îi primească, chiar dacă acesta este la o distanţă mare.



Aeronava este dotată cu toate echipamentele medicale necesare fiecărei afecţiuni, are la bord o echipă de medici şi asistente specializaţi să acorde îngrijire de urgenţă în aer.



Cel mai mic copil transportat cu ajutorul Asociaţiei Blondie avea 3 zile, iar 80% dintre pacienţii transportaţi nu aveau împlinită vârsta de un an.



"Am ajuns în 16 ţări, la 29 de clinici. Am transportat 1.000 de copii orfani din Ucraina. Am plătit peste 3.500.000 euro pentru aceste zboruri din ultimii 3 ani", a transmis asociaţia.