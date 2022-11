Anul acesta, târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în paralel cu cea de-a 4-a ediție The Artist Awards, un festival la care au participat artiști precum INNA, Carla's Dreams și Irina Rimes.



"Nu ratați cel mai mare și mai frumos târg de Crăciun din România", a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook. Anul trecut, Craiova a câștigat al șaselea loc la competiția European Best Destinations.







Și în Sibiu s-a dat startul la târgul de Crăciun. În total, la ediția din acest an vor participa nu mai puțin de 110 expozanți din 20 de județe ale țării.





Urmează târgurile din Cluj și Suceava, unde încă se fac pregătiri. De asemenea, pe 1 decembrie se vor deschide și cele din Iași și Timișoara. Târgul de Crăciun din capitală începe pe 30 noiembrie și va fi organizat de aceleași echipe responsabile pentru UNTOLD și Neversea.