Nero a apărut în dreptul unui hipermarket din oraș și, spre norocul său, a fost găsit de o voluntară a unei asociații care se ocupă de îngrijirea câinilor fără stăpân.

Femeia l-a dus la veterinar unde a constatat că animalul pierdut era microcipat și i-a contactat urgent pe stăpâni.

"De aproximativ o săptămână a apărut în zona sensului giratoriu de la Dedeman, acest cățel. Uriaș, slab, plin de răni, ciulini, mișcându-se greu. L-au tot postat diverse persoane însă fara succes de ajutor. Aseară, in jurul orei 11 l-am văzut: dormea în același loc pe ciment. Cineva spunea ca a fost scos afară din curte de către niște persoane, pe motiv ca e bătrân și ca nu mai e bun. M-am decis sa îl iau, sa îl duc la vet și sa ma îngrijesc de el. L-am căutat peste tot in zona și nu l-am găsit. Am sunat și la hingheri, gândindu-mă ca cineva a făcut sesizare și l-au luat.

L-am găsit in cele din urmă, in parcare la Profi. L-am dus la vet și in timpul examinării… îl scanam de microcip: AVEA MICROCIP. Era pierdut de 3 ani!!!!

Am contactat proprietarul, căruia nu ii venea sa creadă ca este adevărat. Îl căutase inclusiv cu drona. Au venit intr-un suflet după el, era băiețelul lor! De nerecunoscut față de cum arăta când s-a pierdut si când a fost furat", a scris femeia, ]ntr-o postare de pe contul eid e Facebook. Postarea este însoțită și de fotografii.