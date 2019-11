Polițiști bătuți și dezarmați. S-au tras 12 focuri de armă(Video)

2019-11-20 11:26:57 johnneil

Astia sunt politisti sau maimutoi? Ei sunt mari si tari doar cu babutele care vand patrunjel si leustean pe langa pietele de zarzavaturi. Vis-a-vis de obicei se tranzactioneaza tigari de contrabanda dar aia nu sunt vazuti. Astia (si colegii lor jandarmi) sunt vazuti gazand mame cu copii in brate si barbati in sandale si pantaloni scurti ce merg si manifesta impotriva unui guvern terorist. Astia sunt politisti doar ca sa semneze statele de plata, ca sa iasa la pensie la 40 de ani si sa aibe pensii grase dar si drept de munca in continuare. Nu se vede ca aceste exemple incep sa fie din ce in ce mai multe si mai ciudate? Asta a fost politia de ani si ani de zile. Trebuia sa inceapa batjocura impotriva lor. Au fost parte in formarea clanurilor pe intreg cuprinsul tarii. Alea nu au aparut oricum.