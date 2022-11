"Când am deschis mormântul, soția mortului m-a chemat să-l fiu aproape, când deschide sicriul, pentru că-i e frică. Și când am ridicat capacul, mortul era neputred, era cum sunt dinozaurii de cauciuc pentru copii, care se întind. Așa era mortul, ca o gutapercă, un cauciuc moale, flexibil. Eu i-am luat mâna și am ridicat-o și când i-am dat drumul s-a lipit așa, ca o broască moartă. Avem totul perfect, dinții în gură, basca pe cap, hainele, tot. S-au adus mai multe interpretări: că mormântul era sun un copac și n-ar fi ajuns apă în mormânt, pentru a favoriza descompunerea, că ar fi fost solul sărat și altele. Nu era niciuna dintre ele. Adevărul că omul acesta făcuse multe trăsnăi în timpul vieții, iar semnele se vedeau, îi crescuseră unghiile și se încovoiaseră, acesta este un semn", a relatat părintele Calistrat, într-o emisiune TV.



Acesta a precizat că s-a dus la episcop pentru a-l pomeni pe mort, iar după un an verificat din nou mormântul. "I-am făcut dezlegarea și agheasma peste morți, iar când am deschis coșciugul, deja trupul era în stare de descompunere. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că omul a murit, cum spunem noi, cu blestem pe neam".

Părintele Calistrat Chifan a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, după ce a fost filmat în timp ce lovește o femeie. Anunțul a fost făcut de către Arhiepiscopia Iașilor.