Orșova, municipiul care îmbătrânește: natalitatea în cădere liberă Municipiul Orșova, din județul Mehedinți, se află în topul celor mai „bătrâne” orașe din România, alături de Beiuș și Motru. Într-un interval de doar patru ani, 2020–2024, natalitatea s-a redus de la 80 la 51 de nașteri, adică aproximativ un nou-născut pe săptămână, potrivit Actual Mehedinți.

Primarul localității a atras atenția că situația este chiar paradoxală, în condițiile în care numărul căsătoriilor, în același interval de timp, a crescut cu 17%, scrie Actual Mehedinți. „Vine întrebarea: dar de ce nu fac copii? Simplu: pentru că se uită la partea economică și financiară. Ca să naști un copil, înseamnă să aloci resurse importante din venitul familiei,” a explicat Adrian Cican, care mai susține că scăderea numărului de copii cu vârste între 0 și 5 ani este „draconică” — de aproape zece ori mai mică decât ar fi fost normal.

Tot din județul Mehedinți există o situație și mai dramatică: în comuna Ilovița, s-au născut, de la începutul anului, doar doi copii, iar până la final mai sunt așteptați alți trei.

România, în pragul unui declin demografic istoric

La nivel național, România a înregistrat în 2024 sub 150.000 de nașteri — cel mai mic număr din ultimul secol, comparabil cu perioada postbelică. Vârsta medie la care româncele devin mame este de 26 de ani, dar tot mai multe aleg să amâne sau să renunțe la maternitate din cauza lipsei de stabilitate și a presiunilor economice.

Estimare: ce populație va avea România

în 2050 Conform estimărilor demografice, țara noastră ar putea ajunge până în 2050 la o populație similară cu cea de după Primul Război Mondial, iar fără elaborarea unor politici pronataliste eficiente, declinul pare inevitabil.