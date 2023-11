Fără teama de a stârni controverse, Monica Tatoiu a adus în discuție problemele reale cu care se confruntă societatea românească.

Podcast-ul a început cu explicația doamnei Tatoiu pentru alegerea sa vestimentară: o bluză simplă, kaki:

„E cu Feng Shui. Trebuie să purtați verde. Nu vezi ce se întâmplă pe pământ? Verdele ne protejează. Nu au fost câmpuri energetice așa de puternice și nasoale până acum. Vorbesc serios”, a spus Monica Tatoiu.

În continuare, fosta femeie de afaceri care s-a aflat la conducerea unei companii de succes a criticat femeile de succes din America și de felul în care se comportă pe stradă:

„Vor să cucereasca lumea. Cica acum vine o femeie președintele Americii. Dumnezeu sa va fereasca de o femeie la conducere. Vă zice o femeie. Dacă își spun că o femeie care să vină number 1 intr-o piramida e periculos, știu ce spun”, a mai spus Monica Tatoiu.

Fosta femeie de afaceri a vorbit despre felul în care s-a schimbat America:

„Nu am putut să mă duc în New York mai sus de strada 14 că mi s-a spus: Pe răspunderea ta. Că eu sunt si de asta, vorbesc cum vorbesc cu tine, pot sa vorbesc in metrou, peste tot. Acum nu mai pot. Asta e nasol. Nu era așa in anii 90. Era si atunci in ideea sa nu creezi emotii negative. Lasa-ma frate, spune-mi ca sunt batrana daca asta sunt! Acum nu ai voie. Sa nu ma afectezi emotional. Am 67 de ani. Nu poți să spui ca sunt frumoasă, cand am proteză totala. Hai sa spunem ucrurilor, nu neaparat brutal pe lume, dar macar sa nu fim ipocriti. Nu poti sa spui ”eu nu beau”, ”nu m-am drogat” cand toti prietenii tai stiu ca ai tras pe nas. Si prietenii mei stiu ca la 20 de ani ne imbatam ca porcii. Dar nu, nu trebuie sa spui. Sa arunci mizeria sub preș. De asta am ajuns aici”, a mai spus Tatoiu.

Un alt subiect delicat abordat de femeia de afaceri a fost acela al românilor care stau în case modeste dar cheltuiesc sume exorbitante de bani pe mașini, doar ca să dea bine în fața celorlalți.

În continuarea podcast-ului Monica Tatoiu a relatat un episod recent care a stârnit discuții aprinse. La o filmare, vedeta a observat o femeie cu celulită și pulpe mari care purta o fustă mini și tocuri:

- „Eram la o filmare și era o duduie mare, așa, avea celulită cât cuprinde. Și eu am psoriazis, dar nu mi-l pun la vedere. Și m-am uitat la ea si i-am spus: Fată, dacă ai celulită și au pulpele așa de groase, de ce îți pui mini?”

- ”Poate avea niște probleme de sănătate” a intervenit gazda podcast-ului

- „Nu mamă. Vouă vă plac din astea, voi sunteți de vină. Cererea consumatorului”, a răspuns Monica Tatoiu.

Fosta femeie de afaceri a continuat să critice ipocrizia socială:

„Noi cu familia...dacă îi iei la scuturat. Din prietenii mei mulți,80% sunt niște ipocriți notorii. Toți au **** înafara dormitorului conjugal, femeie sau bărbat, fără probleme. Toți au divorțat și i-au lăsat copiii, pentru că”Am și eu dreptul la fericire”. Care fericire tată, cine te-a pus să faci copii? Eu sunt de 40 de ani aproape cu Tatoiu, crezi că sunt foarte fericită? Bine rău, din cocktailul ăsta, asta e viața.”

Restul podcastului poate fi urmarit aici:

