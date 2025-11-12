Organizatorul principal este Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, care își propune să aducă împreună zeci de companii, cercetători, cadre universitare și studenți, vrând să ofere o experiență interactivă. Evenimentul pune accent pe aplicații în apărare, mobilitate, protecția personalului și autonomie energetică.

În parcarea campusului se vor găsi o autospecială militară de telecomunicații, echipamente de protecție balistică și imprimante 3D pentru metale, care arată cum se pot crea rapid piese complexe, inclusiv implanturi și proteze din materiale compatibile cu corpul uman. De asemenea, vor avea loc demonstrații live de imprimare 3D, simulări de fabricație avansată și va fi prezentată o dronă de mici dimensiuni.

În zona expozițională, vizitatorii vor putea vedea cum se forjează componente metalice, iar Monetăria Statului și Metal Art Techniques vor expune obiecte care combină precizia tehnică cu arta – de la statui și monede, la elemente decorative.

Evenimentul marchează și deschiderea Laboratorului de Procesare a Aliajelor Ușoare, un spațiu modern dedicat cercetării și pregătirii studenților pentru industrie.

În data de 14 noiembrie va avea loc concursul „Eco Ingenio – Inovație și sustenabilitate în protecția mediului”, unde elevii de liceu vor prezenta machete ecologice cu idei pentru reducerea impactului asupra mediului.

„MaterialFEST este gândit ca un spațiu de dialog și colaborare între mediul academic și companii, oferind ocazia de a descoperi cele mai noi aplicații ale cercetării din domeniul ingineriei materialelor”, transmit organizatorii.