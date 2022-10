"Fetita are multe sechele din cauza ca nu a primit oxigen creierul de la prima clipa de viata. Facem terapii peste terapii. Incercam sa o integram in societate. Are o teama foarte mare (sa comunice cu lumea - n.r.). Tot timpul a trebuit sa mergem din medic in medic. Nu stiu (cat au costat toate terapiile facute - n.r.). Nu am socotit niciodata. Multumesc lui Dumnezeu ca am reusit sa le facem", a afirmat mama copilei de doar trei ani.

Intrebata daca ia in calcul sa ii intenteze proces civil medicului, femeia a raspuns afirmativ: "Da, vom intenta proces civil. Trebuie sa plateasca tot chinul prin care a trecut copilul meu si prin care va trece si de acum incolo".