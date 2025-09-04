Tabletele zilnice, care pot provoca oboseală, greață și chiar disfuncții sexuale, sunt prescrise majorității pacienților care au suferit un infarct. Doar în Marea Britanie, aproximativ 60.000 de persoane primesc beta-blocante în fiecare an, iar mulți rămân pe tratament pe viață.

Însă un studiu spaniol, REBOOT, care a implicat peste 8.000 de adulți, a constatat că medicamentul este ineficient și nu reduce riscul de deces sau al unor noi infarcte. Mai mult, femeile tratate cu beta-blocante au avut un risc mai mare de deces, infarct sau spitalizare din cauza insuficienței cardiace comparativ cu femeile care nu au primit medicamentul.

De ce beta-blocantele nu mai sunt standard după 40 de ani

Experții susțin că aceste rezultate trebuie să schimbe modul în care sunt tratați pacienții cu infarct la nivel mondial, eliberând sute de mii de persoane de efectele secundare incomode.

„Aceste descoperiri vor redefini toate ghidurile clinice internaționale privind utilizarea beta-blocantelor la bărbați și femei și ar trebui să stimuleze adoptarea unei abordări diferențiate în funcție de sex în tratamentul bolilor cardiovasculare. Nu am găsit niciun beneficiu în utilizarea beta-blocantelor la bărbați sau femei cu funcție cardiacă, conservată după infarct, deși acestea au fost standardul de tratament timp de aproximativ 40 de ani”, atrage atenția directorul general al Centrului Național pentru Cercetare Cardiovasculară din Madrid, dr. Valentin Fuster, scrie adevarul.

Beta-blocantele după infarct: riscuri crescute pentru femei

Într-un studiu recent, cercetătorii au urmărit 8.505 pacienți din 109 spitale, ale căror funcții cardiace erau peste 40%. Aceștia au fost repartizați aleatoriu în două grupuri: un grup a primit un beta-blocant, iar celălalt nu, în primele două săptămâni după externare. Toți pacienții au beneficiat de celelalte tratamente standard recomandate în prezent.

Pe parcursul a aproximativ patru ani, cercetătorii nu au observat diferențe semnificative între cele două grupuri în ceea ce privește rata mortalității din orice cauză, riscul de infarct repetat sau spitalizările cauzate de insuficiența cardiacă.

Însă, atunci când au analizat rezultatele pentru femei, cercetătorii au constatat că femeile tratate cu beta-blocante aveau un risc semnificativ mai mare de a suferi un nou infarct sau de a fi spitalizate pentru insuficiență cardiacă. De asemenea, acestea prezentau un risc cu 2,7% mai mare de deces comparativ cu femeile care nu au primit beta-blocante.