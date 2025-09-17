Tratamentul adenomului de prostată la persoanele cu sondă urinară

Când este nevoie de operația de rezecție a prostatei
Adenomul de prostată provoacă bărbaților simptome supărătoare precum urinări frecvente, jet urinar slab și senzația de golire incompletă a vezicii. Pentru a evita retenția completă de urină, unii bărbați ajung chiar purtători de sondă urinară, în cazurile avansate.

Din fericire, există în prezent metode minim invazive pentru tratarea prostatei mărite, chiar și atunci când o intervenție chirurgicală nu este posibilă. O astfel de metodă este procedura Rezum. Aceasta se realizează prin abord transuretral, cu administrarea unor impulsuri de abur steril direct în țesutul prostatic. Căldura eliberată distruge o parte din țesutul în exces, reducând volumul prostatei și ameliorând blocajul urinar. Atât efectuarea procedurii, cât și recuperarea, sunt rapide, cu reluarea aproape imediată a activităților zilnice.

Procedura Rezum are numeroase avantaje: este bine tolerată, păstrează continența urinară și poate fi repetată la nevoie. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

