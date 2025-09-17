Din fericire, există în prezent metode minim invazive pentru tratarea prostatei mărite, chiar și atunci când o intervenție chirurgicală nu este posibilă. O astfel de metodă este procedura Rezum. Aceasta se realizează prin abord transuretral, cu administrarea unor impulsuri de abur steril direct în țesutul prostatic. Căldura eliberată distruge o parte din țesutul în exces, reducând volumul prostatei și ameliorând blocajul urinar. Atât efectuarea procedurii, cât și recuperarea, sunt rapide, cu reluarea aproape imediată a activităților zilnice.

Procedura Rezum are numeroase avantaje: este bine tolerată, păstrează continența urinară și poate fi repetată la nevoie. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

