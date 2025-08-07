Obezitatea, sedentarismul, fumatul, colesterolul crescut, dislipidemia, stresul și hipertensiunea arterială sunt doar câteva dintre factorii care favorizează afectarea inimii și apariția unor complicații severe.

Nicolae, în vârstă de 70 de ani, prezenta toți acești factori, care în timp au dus la dezvoltarea unei forme avansate de ateroscleroză, o boală caracterizată prin depunerea de plăci de aterom în interiorul arterelor. Odată cu înaintarea în vârstă, bărbatul a dezvoltat boală coronariană ischemică.

De altfel, Nicolae avea un istoric medical complex. În urmă cu zece ani a suferit un infarct miocardic, tratat prin montarea unui stent în artera coronară dreaptă. De atunci, a urmat controale medicale regulate, însă în ultima perioadă a început să se confrunte cu oboseală accentuată și dificultăți de respirație. Având în vedere simptomele și antecedentele medicale, medicul de familie i-a recomandat o arteriografie. Nicolae a decis să realizeze această investigație la Spitalul Clinic SANADOR, unde s-a programat la Dr. Vlad Bătăilă, medic primar cardiologie, cu competență în cardiologie intervențională.

În urma investigațiilor a fost confirmat diagnosticul de boală bicoronariană – ambele artere coronare erau îngustate. Tratamentul recomandat a fost o angioplastie coronariană cu două stenturi, o procedură minim invazivă de cardiologie intervențională, care implică dilatarea arterelor afectate și plasarea de stenturi pentru restabilirea fluxului sanguin către inimă. Nicolae a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru tratament, iar intervenția a fost realizată de Dr. Vlad Bătăilă în Laboratorul de Cateterism. Medicul a intervenit asupra arterei interventriculare și a arterei coronare drepte, ambele afectate de leziuni severe, cu plăci de aterom calcificate. Procedura de angioplastie a fost realizată în condiții de siguranță, fără complicații, iar pacientul s-a simțit foarte bine imediat după intervenție. Nicolae a rămas sub observație medicală și a primit tratamentul necesar pentru controlul tensiunii arteriale. În prezent, starea lui este stabilă, merge periodic la controale medicale și continuă să fie monitorizat de Dr. Vlad Bătăilă.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de investigații avansate pentru diagnosticarea rapidă a afecțiunilor cardiovasculare, precum coronarografie și arteriografie, și de tratamente moderne, minim invazive, precum angioplastia cu balon și cu stent sau diferite tratamente structurale. Toate procedurile de cardiologie intervențională sunt realizate sub control radiologic, în Laboratorul de Cateterism, singurul din România dotat cu două angiografe Philips Azurion 7 ultraperformante. Succesul intervențiilor de la Spitalul Clinic SANADOR este susținut de specialiștii din Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I și din Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC).