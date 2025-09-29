Tratamente eficiente pentru varice

Varicelele, sau venele varicoase, sunt vene dilatate, sinuoase și proeminente, în special la nivelul picioarelor, cauzate de slăbirea sau defectarea valvelor venoase, care nu mai pot contribui la întoarcerea sângelui către inimă.

Sângele se acumulează în vene, crescând presiunea și deformând vasele. Deși pacienții le văd în primul rând ca pe o problemă estetică, varicele pot provoca durere, umflături, oboseală și, netratate, duc la complicații grave precum ulcerele sau trombozele.

Tratamentele eficiente pentru varice variază de la măsuri conservatoare, cum sunt ciorapii compresivi, exercițiile fizice sau ridicarea picioarelor, la proceduri minim invazive precum scleroterapia, radiofrecvența ori tratamentul laser, până la intervenții chirurgicale, în funcție de severitatea afecțiunii. Suplimentele și medicamentele tonice venoase pot ameliora simptomele, dar nu vindecă varicele.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

