O echipă de oameni de știință din Australia a dezvoltat un test rapid de salivă care ar putea schimba radical modul în care este depistată insuficiența cardiacă. Testul promite să facă screeningul mai accesibil, în special pentru persoanele din comunități izolate sau cu resurse limitate, potrivit agenției Xinhua.

Cercetătorii de la Centrul de Excelență în Biologie Sintetică al Consiliului Australian de Cercetare au creat un biosenzor capabil să detecteze biomarkerul S100A7 în salivă. Acest biomarker a fost identificat de echipa profesorului Chamindie Punyadeera de la Universitatea Griffith din Australia.

"Simptomele timpurii ale insuficienței cardiace sunt adesea subtile și nespecifice, ceea ce înseamnă că pacienții primesc de obicei tratament doar în stadii avansate", a declarat Roxane Mutschler, autoarea principală a studiului.

În loc să folosească anticorpi naturali, cercetătorii au aplicat o tehnică inovatoare numită mRNA display, pentru a crea detectoare de proteine personalizate. Aceștia au generat milioane de versiuni, testându-le pentru a identifica care se leagă cel mai eficient de S100A7. Modelele cu cele mai bune rezultate au fost apoi produse în bacterii.

Diferențele între pacienți și persoane sănătoase

- Persoane sănătoase: niveluri scăzute de S100A7 în salivă

- Pacienți cu insuficiență cardiacă: niveluri de aproximativ două ori mai mari

Testul poate detecta această diferență rapid și fiabil, reducând astfel presiunea asupra laboratoarelor și spitalelor.

Această metodă se dovedește mai rapidă și mai ieftină decât tehnicile tradiționale, precum analizele de sânge sau investigațiile imagistice. În plus, aceeași tehnologie poate fi adaptată pentru depistarea altor boli, schimbând doar biomarkerul țintă.