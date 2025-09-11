Testul de screening pentru cancerul pulmonar

Este recomandată mai ales pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar, înainte ca boala să provoace simptome evidente. Examinarea este indicată persoanelor cu risc crescut, cum sunt fumătorii sau foștii fumători, dar și persoanele expuse la factori de mediu poluanți sau cu antecedente familiare de cancer pulmonar.

Examenul CT cu doză redusă poate fi repetat periodic, la recomandarea medicului, fără riscuri semnificative. Principalul beneficiu este descoperirea timpurie a nodulilor pulmonari sau a altor modificări suspecte, ceea ce crește șansele de tratament curativ și supraviețuire pe termen lung. Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.