Cea mai frecventă cauză este îmbătrânirea valvei, prin depuneri de calciu care o rigidizează și o blochează. Alteori, boala poate apărea pe fondul unei malformații congenitale, cum este valva aortică bicuspidă, sau ca urmare a unei boli reumatice mai vechi. Mult timp, persoana afectată nu are simptome, dar atunci când îngustarea devine severă apar semne precum oboseală, lipsă de aer la efort, durere în piept sau bătăi neregulate și puternice ale inimii. În general, stenoza aortică degenerativă începe după vârsta de 60 de ani, iar simptomele devin evidente de obicei între 70 și 80 de ani.

Diagnosticul și urmărirea bolii se fac prin ecocardiografie, o investigație care arată cum funcționează valva și cât de gravă este îngustarea. Tratamentul depinde de stadiul bolii: uneori este suficientă monitorizarea și tratamentul simptomelor, dar în formele severe este necesară înlocuirea valvei prin operație sau prin proceduri minim invazive (TAVI), efectuate în centre specializate. Netratată, stenoza aortică severă poate duce la insuficiență cardiacă și chiar la deces.

Ai grijă de tine!

