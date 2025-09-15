Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a emis un comunicat oficial în care respinge categoric afirmațiile recente făcute de o persoană cu pregătire medicală, care a pus sub semnul întrebării eficiența terapiei cu statine. Potrivit societății, declarația a fost făcută „fără fundament științific” și riscă să inducă în eroare publicul larg.

„Terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular”, subliniază reprezentanții societății, iar „întreruperea intempestivă a tratamentului cu statine poate duce la efecte grave asupra sănătății.”

Societatea precizează că există dovezi științifice „robuste, fără echivoc”, provenite din studii clinice de mari dimensiuni și din consensul internațional al comunității medicale, care susțin utilizarea statinelor în prevenția bolilor cardiovasculare.

În acest context, medicii diabetologi îndeamnă pacienții să nu ia decizii medicale pe baza opiniilor nevalidate științific și să consulte specialiștii înainte de a modifica sau întrerupe tratamentele prescrise.

Mihaela Bilic: Fără grăsimi, creierul se stafidește

Reacția forului profesional al diabetologilor a venit după ce medicul nutriționist Mihaela Bilic, unul dintre cei mai populari influenceri din domeniu, a sugerat că noile praguri pentru nivelul de diabet, impuse în Statele Unite, ar fi exagerat de mici și că astfel s-ar încuraja tratamentul remedial cu statine.

"Dacă ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine. (...) După gafa medicală din anii ’70, în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardiovasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC," a scris Bilic.