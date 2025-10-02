De o astfel de abordare a beneficiat și Neculina, acum în vârstă de 60 de ani, cu un istoric medical complex, fiind diagnosticată în urmă cu cinci ani și cu un cancer de col uterin, pentru care făcuse inclusiv chimioterapie.

Femeia se confrunta cu durere puternică de picioare, cu o suferință accentuată la piciorul stâng. A mers la mai mulți medici în localitatea sa de domiciliu, însă nu a reușit să afle cauza problemei sale de sănătate. Astfel, a decis să vină la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost preluată de Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară.

În urma mai multor investigații, printre care și o coronarografie, femeii i s-a pus diagnosticul de ischemie critică de membre inferioare, cu ocluzie de artere iliace și cu risc de amputare a piciorului stâng, care era lipsit de puls, cu tegumente palide și reci, cu parestezii și necroze, în special la nivelul degetului mare.

Pentru a fi reluată circulația sanguină la nivelul membrelor inferioare, și mai ales la cel stâng, o echipă de cardiologie intervențională din cadrul Spitalului Clinic SANADOR, împreună cu Dr. Anca Chitic și coordonată de Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională, a realizat o procedură endovasculară minim invazivă de dezobstrucție arterială prin angioplastii cu balon și stentare.

Din cauza ocluziei arteriale foarte lungi, nu s-a reușit revascularizarea piciorului stâng prin proceduri intervenționale, astfel că s-a optat pentru o procedură hibrid, pentru care s-au alăturat și chirurgi vasculari. S-a efectuat o intervenție complexă de chirurgie vasculară, prin endarterectomie, plastie de lărgire a arterelor femurale, urmată de bypass femuro - femural cu proteză.

Eforturile medicilor au dat roade. S-a reușit reluarea circulației sanguine pe ambele membre și deci evitarea scenariului cel mai negru, al amputării piciorului stâng.

Ulterior, din cauza necrozei profunde care se produsese deja la degetul mare de la piciorul stâng, a fost inevitabilă amputarea minimă a acestuia, realizată tot la Spitalul Clinic SANADOR, de către Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară.

În prezent, Niculina se deplasează pe picioarele ei fără niciun fel de ajutor și mulțumește medicilor de la Spitalul Clinic SANADOR, care și-au unit forțele pentru a-i salva picioarele.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni vasculare au acces la consulturi de specialitate și la investigațiile recomandate de medic, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. În funcție de caz, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR prin proceduri de chirurgie vasculară, endovasculare sau prin proceduri hibride, care îmbină chirurgia vasculară cu tehnicile endovasculare.