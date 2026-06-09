Premieră în medicină: un pacient aflat în moarte cerebrală a primit simultan un ficat și doi rinichi proveniți de la porc

O echipă medicală din China a realizat o intervenție fără precedent în domeniul xenotransplantului, transplantând simultan unui pacient aflat în moarte cerebrală un ficat și doi rinichi proveniți de la porc. Procedura experimentală reprezintă o premieră mondială și are rolul de a evalua posibilitatea utilizării mai multor organe animale în cadrul aceluiași transplant.

Potrivit publicației Semafor , cercetătorii au urmărit să testeze fezabilitatea și funcționarea pe termen scurt a unor transplanturi multiple de organe de origine animală, un domeniu aflat încă în fază experimentală.

Transplanturile combinate de ficat și rinichi sunt relativ frecvente în practica medicală, deoarece bolile hepatice severe afectează adesea și funcția renală. Cu toate acestea, până în prezent, experimentele de xenotransplant s-au concentrat în principal pe transplantarea unui singur organ sau a unor fragmente de țesut.

Intervenția are loc pe fondul unei crize globale a organelor disponibile pentru transplant. În Statele Unite, peste 100.000 de pacienți se află pe listele de așteptare pentru un organ compatibil, iar mii dintre aceștia își pierd anual viața înainte de a beneficia de o intervenție salvatoare.

Specialiștii consideră că organele provenite de la porci modificați genetic ar putea reprezenta o soluție viabilă pentru reducerea deficitului de organe și pentru extinderea opțiunilor terapeutice disponibile pacienților.

În cadrul experimentului, organele transplantate au provenit de la un porc modificat genetic pentru a reduce riscul de respingere de către sistemul imunitar uman. Primele observații au arătat că ficatul și cei doi rinichi transplantați au funcționat fără semne imediate de respingere, oferind cercetătorilor date valoroase pentru dezvoltarea viitoare a acestei tehnologii medicale