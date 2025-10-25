Mesajul vine după ce mai mulți angajați din sistemul sanitar au lansat pe rețelele de socializare o campanie intitulată „Nu renunțăm la verighetă”, în semn de protest față de această interdicție.

Rogobete a răspuns ferm:

„Vedeţi cum e cu infecțiile acestea nosocomiale…20 de ani s-a tot discutat despre ele. Toată lumea constată: avem infecţii nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acționăm proactiv pentru a le controla şi pentru a le limita. De ce spun asta? Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală - ATI, bloc operator - unde să nu existe infecţii asociate activității medicale. Niciunde pe glob. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. Şi aici s-au făcut investiții masive în 119 spitale din România cu bani din PNRR, unde au fost dezvoltate şi extinse laboratoarele de microbiologie tocmai pentru a putea detecta în timp util germenul patogen. Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Nu se respectă protocoalele care există. Sigur, ele trebuie îmbunătățite”.

Apel la raportarea infecțiilor nosocomiale

Totodată, ministrul a atras atenția asupra subraportării infecțiilor nosocomiale din spitalele românești, comparând situația cu cea din alte state europene.

„Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcție. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislației actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere”, a spus Rogobete.

„În Germania se raportează de două ori mai multe infecţii nosocomiale ca în România. Nu înseamnă că în România nu există, sau că noi suntem mai buni. Înseamnă că nu le raportăm. Îi încurajez pe toţi (medicii - n.r.) şi o spun şi acum. Raportaţi infecţiile nosocomiale. Atunci când apare o infecţie într-o unitate de terapie intensivă, raportaţi-o şi luaţi măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi. Înseamnă că respecţi un proces de dezinfecţie, dacă doriţi, mai accelerat, mai puternic”, a conchis Rogobete.

Ministrul a conchis că scopul acestor măsuri nu este sancționarea personalului medical, ci protejarea pacienților și reducerea infecțiilor asociate actului medical.