Investigația se realizează cu ajutorul unui cateter subțire introdus printr-o arteră de la mână, prin care se injectează substanță de contrast. Aceasta devine vizibilă cu ajutorul unui angiograf, aparat care folosește raze X și transmite imaginile pe un ecran, astfel încât medicul să observe circulația sanguină și eventualele obstrucții.

Coronarografia oferă un diagnostic precis și permite alegerea tratamentului optim, oferind șansa la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.