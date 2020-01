Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 24.01.2020, este 19.170, din care 64 de decese. In perioada 20.01.2020 – 24.01.2020 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate in 9 judete, informează Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.