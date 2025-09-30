Echipa Inimii de la Spitalul Clinic SANADOR

La Spitalul Clinic SANADOR, găsiți toate serviciile medicale necesare pentru sănătatea inimii, în același loc, într-o abordare integrată. Echipa inimii de la SANADOR are experiență în cele mai avansate tipuri de intervenții chirurgicale și proceduri minim invazive, pentru a asigura cele mai bune rezultate în tratamentul bolilor cardiovasculare.

La SANADOR, echipa inimii include medici cardiologi cu experiență în diagnostic, cardiologi intervenționiști care realizează proceduri avansate, chirurgi cardiovasculari care efectuează intervenții minim invazive de multe ori în premieră pentru România, cu sprijinul secției de anestezie și terapie intensivă cardiovasculară, de categoria I, și al Unității de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici. Toți acești profesioniști colaborează și decid în echipă cele mai bune variante de tratament pentru bolile inimii și ale vaselor mari, cu beneficii maxime pentru pacient.