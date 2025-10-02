Cum se realizează transplantul hepatic de la donator viu

Cum se realizează transplantul hepatic de la donator viu
Cum se realizează transplantul hepatic de la donator viu

Transplantul hepatic de la donator viu este una dintre cele mai complexe intervenții chirurgicale, în care o parte din ficatul unei persoane sănătoase este transplantată unui pacient al cărui ficat nu mai funcționează corespunzător. Pentru realizarea intervenției, atât donatorul, cât și primitorul trec prin evaluări amănunțite, într-un centrul specializat.

Operația de transplant hepatic se realizează doar în centre de excelență în chirurgia ficatului și poate dura chiar și 12 ore. Modern, recoltarea lobului hepatic transplantat se face minim invaziv, prin laparoscopie sau chirurgie robotică, pentru a asigura acestuia o recuperare rapidă. Ficatul donatorului se regenerează în trei până la șase luni după operație. În același timp, ficatul transplantat crește și restabilește funcția hepatică normală la pacient.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

 

 

Sanador Advertising