Operația de transplant hepatic se realizează doar în centre de excelență în chirurgia ficatului și poate dura chiar și 12 ore. Modern, recoltarea lobului hepatic transplantat se face minim invaziv, prin laparoscopie sau chirurgie robotică, pentru a asigura acestuia o recuperare rapidă. Ficatul donatorului se regenerează în trei până la șase luni după operație. În același timp, ficatul transplantat crește și restabilește funcția hepatică normală la pacient.

Ai grijă de tine!

